Москвичей предупредили о небольших осадках и порывистом ветре 17 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

В субботу, 17 февраля, в Москве прогнозируется облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, а в Подмосковье – от нуля до минус 5 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что причиной прошедшего снегопада в Москве стал циклон "Георг", однако в выходные дни, 17 и 18 февраля, на смену ему придет "Рикса".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов 16 февраля.

Он уточнил, что на станции ВДНХ повторен рекорд высоты снега – 62 сантиметра. Между тем в других столичных районах, по его данным, высота снега превысила отметку в 65 сантиметров. Так, в МГУ и в Тушине она составляет 67 сантиметров.

Метели и порывистый ветер ожидаются в Москве в выходные