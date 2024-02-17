Синоптик предупредил москвичей о существенных осадках к вечеру 17 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Существенные осадки ожидаются в Москве с вечера 17 февраля и в ночь на 18 февраля. В столице выпадет около 5 миллиметров снега, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Это опять станет сильной нагрузкой для москвичей и городских служб", – подчеркнул он.

По словам синоптика, в ночь на 18 февраля температура составит от минус 1 до минус 3 градусов, по области прогнозируется минус 1–6 градусов. В первой половине дня в столице будут осадки в виде снега и мокрого снега, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса.

"Погода будет промозглая на этих выходных", – указал метеоролог.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что причиной прошедшего снегопада в Москве стал циклон "Георг", однако в выходные дни, 17 и 18 февраля, на смену ему придет "Рикса". В субботу, 17 февраля, осадки прекратятся, однако уже на следующий день они снова продолжатся.

Как объяснил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок, "снежные катаклизмы" в Москве связаны с глобальным потеплением, из-за роста температур увеличивается испарение влаги в мировом океане, что приводит к дождям и снегопадам. Он добавил, что в этом вопросе существует периодичность, которая связана с особенностью циркуляции атмосферы в европейской части РФ.

Коммунальные службы Москвы продолжают убрать снег с городских территорий