Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада в усиленном режиме

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. В ближайшие сутки в столице прогнозируются снег и ветер с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

До вечера 18 февраля прирост свежевыпавшего снега может составить 6 сантиметров.

"В городе в усиленном режиме продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий. В них задействовано максимальное количество сил и техники", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

В связи с непогодой автомобилистов попросили соблюдать осторожность на дороге. Также москвичей предупредили, что в течение всего дня в столице проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

Места проведения работ огородили. Пешеходам порекомендовали быть внимательными и не заходить за ленты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал существенные осадки в Москве с вечера 17 февраля и в ночь на 18 февраля. В столице выпадет около 5 миллиметров снега.

В свою очередь, специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна в столице может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта. Она добавила, что фенологическая, то есть природная, фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов.

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