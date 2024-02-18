Коммунальные службы очищают улицы от снега в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада, который прошел накануне в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что специалисты проводят сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обрабатывают дороги противогололедными средствами.

Особое внимание специалисты уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям, социальным объектам.

За ночь с субботы на воскресенье прирост снега составил до пяти сантиметров. Отмечается при этом, что днем может выпасть еще до двух сантиметров снега. Москвичей предупреждают о возможной гололедице и образовании сосулек на крышах.

"Необходимо быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что за прошедшую ночь высота снежного покрова в Москве увеличилась до 67 сантиметров, что превысило норму в 1,7 раза. Синоптик отметил, что рекорд для этого дня принадлежал 1966 году, когда в столице высота сугробов составила 65 сантиметров.

До этого синоптик Александр Ильин предупредил о циклоне "Рикса" в Москве. По его словам, 18 февраля ожидаются смешанные осадки с мокрым снегом и снегом с дождем.