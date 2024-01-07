Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 08:30

Город

Москвичам показали, как изменилась площадь Тверской заставы после реконструкции

Москвичам показали, как изменилась площадь Тверской заставы после реконструкции

"Актуальный репортаж": кто живет в доме на Котельнической набережной

Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил спецпрограмму на 7 января

Преподаватели рассказали о занятиях в столичном технопарке "Наукоград"

Московский зоопарк показал, как тренируется камышовый кот Заури

"Актуальный репортаж": лыжные трассы подготовили в разных районах Москвы

Жители столицы могут встретиться с Дедом Морозом в Московском зоопарке 7 января

Новый спорткомплекс появится в столичном районе Зябликово

На ВДНХ подвели итоги реставрации, проведенной в 2023 году

Рождественскую программу подготовили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Площадь Тверской заставы – одна из самых значимых в столице. После реконструкции площадь вернула свой исторический облик и стала местом притяжения для москвичей.

В 2013 году мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции этого исторического места. В процессе работ схему движения транспорта изменили, а затем там построили путепровод и новые развязки. Число парковочных мест сократили почти втрое, а остановок общественного транспорта стало больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим СеликовАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика