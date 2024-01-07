Москвичам показали, как изменилась площадь Тверской заставы после реконструкции

Площадь Тверской заставы – одна из самых значимых в столице. После реконструкции площадь вернула свой исторический облик и стала местом притяжения для москвичей.

В 2013 году мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции этого исторического места. В процессе работ схему движения транспорта изменили, а затем там построили путепровод и новые развязки. Число парковочных мест сократили почти втрое, а остановок общественного транспорта стало больше.

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