07 января, 09:15Город
Рождественскую программу подготовили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
На ВДНХ продолжает работу международная выставка-форум "Россия". Там можно насладиться специальной рождественской программой в течение 7 января.
Ждут гостей и в пространстве Москвы на выставке. Там пройдет мастер-класс по изготовлению и украшению свечей. Также посетителям покажут спектакль "Песенка о новогоднем настроении", а вечером выступит музыкальный ансамбль.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.