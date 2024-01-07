Рождественскую программу подготовили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

На ВДНХ продолжает работу международная выставка-форум "Россия". Там можно насладиться специальной рождественской программой в течение 7 января.

Ждут гостей и в пространстве Москвы на выставке. Там пройдет мастер-класс по изготовлению и украшению свечей. Также посетителям покажут спектакль "Песенка о новогоднем настроении", а вечером выступит музыкальный ансамбль.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.