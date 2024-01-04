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04 января, 13:30

Общество

"Сити": топ-5 фильмов для просмотра в новогодние выходные

"Сити": топ-5 фильмов для просмотра в новогодние выходные

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Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в новогодние выходные. На пятом месте – мультфильм от студии "Мельница" "Три богатыря и пуп земли".

Четвертое место занимает аниме "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки. Замыкает тройку лидеров картина "Феррари" о знаменитом гонщике Энцо Феррари. Серебро рейтинга достается отечественной киноленте "Бременские музыканты". На вершине топа – "Холоп-2".

Подробнее – в программе "Сити".

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