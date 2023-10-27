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27 октября, 14:30

Транспорт

Почти 240 тыс пассажиров воспользовались теплоходами от Северного речного вокзала

Почти 240 тыс пассажиров воспользовались теплоходами от Северного речного вокзала

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За полгода почти 240 тысяч пассажиров перевезли теплоходы между Северным речным вокзалом и причалами Химки и Захарково. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Путь по воде занимает меньше времени, чем на личном или городском транспорте. Например, от Северного речного вокзала до Химок теплоход доходит за 25 минут. Известно, что судно вмещает 150 пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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