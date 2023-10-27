Собянин: до конца года более 13 тыс москвичей получат новое жилье по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты возводят по программе реновации одновременно 102 новостройки на месте снесенных домов, до конца года еще 13 тысяч москвичей переедут в новые дома. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"В них смогут переехать больше 60 тысяч человек – строительство ведем во всех округах столицы. В сентябре мы ввели в эксплуатацию 13 новых домов, а всего с начала года построили 49", – отметил мэр.

Собянин уточнил, что в этом году к переезду по реновации приступили 33,6 тысячи москвичей. Еще 13 тысяч жителей начнут осматривать новые квартиры и оформлять документы до конца 2023-го.

Ранее руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строители начали возводить дом по программе реновации в районе Северное Измайлово. Объект появится по адресу 11-я Парковая улица, земельный участок 55.1.

До этого стало известно о строительстве двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Сейчас там завершаются мероприятия по возведению монолитных конструкций нулевого цикла.

Собянин рассказал о проектировании 13 домов по программе реновации в центре Москвы