Автомобилисты попросили ограничить высокие комиссии автодилеров

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Национальный автомобильный союз (НАС) направил письма в Федеральную антимонопольную службу, Минпромторг РФ и Центробанк с просьбой ограничить высокие комиссии автодилеров. Об этом сообщил вице-президент союза Антон Шапарин в своем телеграм-канале.

Речь идет о поправках в закон о продаже транспортных средств юридическим лицам. НАС просит ограничить размер комиссии за оформление кредита не выше 4%.

"Повышение ключевой ставки – далеко не единственный фактор роста цен. Так, комиссия за оформление кредита у крупных автомобильных дилеров достигает 9% от размера кредита. Естественно, в конечном итоге эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателя автомобиля", – сообщил Шапарин.

Как отметили в союзе, сейчас прибыль автодилеров превышает норму, что приводит к значительному увеличению стоимости автомобилей, отмечают в НАС.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание гражданам товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Изменение предусматривает штраф за навязывание товаров и услуг для должностных лиц от 2 000 до 4 000 рублей, а для юрлиц – от 20 000 до 40 000 рублей.