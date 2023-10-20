Минпромторг скорректировал механизм взимания утильсбора на авто в РФ

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Минпромторг России скорректировал механизм уплаты утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что целью изменений является поддержка отечественных предприятий-надстройщиков, использующих в производстве отечественные базовые автомобили и шасси.

"Положения постановления освобождают такие компании от финансовых издержек, связанных с уплатой утилизационного сбора в отношении их конечной продукции, если ранее утилизационный сбор уже был уплачен за базовое транспортное средство или шасси", – говорится в сообщении.

Вместе с этим был конкретизирован механизм администрирования уплаты утильсбора за автомобили, ввезенные в РФ для перепродажи. Если изначально за машину был уплачен сбор по льготной ставке, то при перепродаже в течение 12 месяцев покупатель должен будет доплатить корректную сумму до полной ставки.

Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов предположил, что до конца 2023 года автомобили в стране могут подорожать на треть. До этого, отметил он, машины уже выросли в цене после повышения утильсбора и из-за нестабильного курса рубля.



В России повысили утильсбор на автомобили для перепродажи