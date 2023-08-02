В России почти на треть сократилось производство автомобилей – СМИ

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Автозаводы России в первые шесть месяцев текущего года выпустили 197 тысяч легковых автомобилей, что на 29,9 процента меньше год к году. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает газета "Известия".

При этом в июне в РФ собрали 42 тысячи машин, что в 3,1 раза больше, чем год назад, а показатели мая превысили прошлогодние в 11 раз.

Резкий рост производства в мае и июне специалисты объясняют так называемым эффектом низкой базы, так как многие предприятия ранее на время приостанавливали свою работу из-за нехватки комплектующих.

Они также отмечают, что ряд крупных производств автомобильной отрасли до сих пор находится в простое.

Эксперты сходятся во мнении, что показателей 2021 года по количеству произведенных автомобилей не получится достичь ни в этом, ни в следующем году.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами. Отмечалось, что обсуждение проекта с новыми партнерами началось в еще в 2022 году.

До этого в Минпромторге РФ заявили, что российские активы автоконцерна Nissan перейдут в государственную собственность ФГУП "НАМИ". Сделка предполагает обратный выкуп "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" собственной доли в течение последующих 6 лет, подчеркнули в ведомстве.

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