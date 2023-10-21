Самый бюджетный автомобиль для российских чиновников обойдется в 700 тыс рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, самым дорогим – внедорожник Aurus Komendant, ценник на который стартует почти от 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным прайс-листов, стоимость Lada Granta начинается от 700 тысяч рублей, Lada Vesta – от 1,24 миллиона рублей, Lada Vesta SW Cross – от 1,5 миллиона рублей, Lada Niva Travel – от 1,1 миллиона рублей и Lada Niva Legend – от 830 тысяч рублей.

Также в перечень автомобилей для чиновников России вошли УАЗ. Стоимость "Патриота" начинается от 1,2 миллиона рублей, "Пикапа" – от 1,26 миллиона рублей, "Профи" – от 1,3 миллиона рублей, СГР – от 1,18 миллиона рублей и "Хантера – от 981 тысячи рублей.

Стоимость кроссовера "Москвича 3" стартует от 2,2 миллиона рублей, от 3,95 миллиона рублей начинается цена за электрокар "Москвич 3е", новая модель лифтбека "Москвич 6" обойдется в 2,6 миллиона рублей.

В списке представлены электромобили Evolute. Ценник за модель электрокара Evolute i-PRO начинается от 3 миллионов рублей, за модель i-Sky – от 4 миллионов рублей, за электрокроссовер i-Joy – от 3,5 миллионов рублей.

Помимо этого, в перечень вошли автомобиля бренда Haval, владеющим автомобильным заводом под Тулой. Модель Haval Jolion стоит от 1,9 миллиона рублей, Haval Dargo – от 3 миллионов рублей, модели F7 и F7x обойдутся в 2,4 миллиона рублей, а H9 имеет стоимость в 4 миллиона рублей.

Самыми дорогими в списке Минпромторга стали люксовые российские автомобили Aurus. Стоимость моделей Aurus Senat и Aurus Komendant составляет порядка 39 и 40 миллионов рублей соответственно.

Накануне Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. По мнению представителей ведомства, в приоритете должны быть высоколокализованные модели.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди чиновников РФ. Срок исполнения распоряжения был установлен до 1 февраля 2024 года.

Минпромторг РФ рекомендовал автомобили, на которых должны ездить госслужащие