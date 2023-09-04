04 сентября, 19:36Политика
Путин поручил принять меры по использованию отечественных авто среди чиновников
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил принять в стране меры по использованию автомобилей отечественного производства среди чиновников. Соответствующий документ был размещен на сайте Кремля.
"Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", – следует из поручения президента.
Срок исполнения поручения установлен до 1 февраля 2024 года. Путин ожидает, что работа над вопросом будет проделана правительством, региональными властями и управделами президента.
Ранее российский лидер призвал чиновников передвигаться на авто отечественного производства. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков предположил, что автомобили чиновников будут менять на российские по мере их изнашивания. Он отмечал, что ликвидировать авто насильно не будут.
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