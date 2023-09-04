Путин поручил принять меры по использованию отечественных авто среди чиновников

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил принять в стране меры по использованию автомобилей отечественного производства среди чиновников. Соответствующий документ был размещен на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", – следует из поручения президента.

Срок исполнения поручения установлен до 1 февраля 2024 года. Путин ожидает, что работа над вопросом будет проделана правительством, региональными властями и управделами президента.

Ранее российский лидер призвал чиновников передвигаться на авто отечественного производства. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков предположил, что автомобили чиновников будут менять на российские по мере их изнашивания. Он отмечал, что ликвидировать авто насильно не будут.

