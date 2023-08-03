Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях

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Владимир Путин заявил, что чиновникам России следует передвигаться на отечественных автомобилях. Его слова передает ТАСС.

"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено", – сказал президент страны.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским депутатам необходимо использовать в качестве служебных авто только отечественные машины. Он подчеркнул, что отечественный автопром производит "Москвич", Lada и Aurus.

С аналогичным предложением выступил и глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что министерство готово закупать для нужд ведомства отечественные авто.

Ранее столичной Росгвардии передали 100 автомобилей "Москвич 3". Как отметил Сергей Собянин, от работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей и развитие столицы. В свою очередь, в Росгвардии назвали автомобили достойным подарком службе вневедомственной охраны.

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