Путин подписал закон о штрафах за навязывание допуслуг потребителям

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Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание гражданам товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Ранее Совет Федерации одобрил данный закон. Сенатор Ирина Рукавишникова заявляла, что, согласно нововведению, нельзя отказывать клиенту в основной услуге, если он не купил дополнительную.

Также она подчеркнула, что ответственность для должностных и юрлиц наступает тогда, когда, к примеру, компании настойчиво предлагают застраховать жизнь или автомобиль. Подобные ситуации будут являться административным нарушением, за которое установлены штрафы: от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 40 тысяч рублей – для юрлиц, сказала сенатор.

Кроме того, парламентарий объяснила, что закон предполагает наказание и за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в законном порядке таких требований. В таком случае штрафы будут следующие: от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей – для юрлиц, добавила она.

В конце сентября закон был одобрен и Госдумой. Председатель Думы Вячеслав Володин прокомментировал, что это защитит россиян от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей. Также россияне будут ограждены от недобросовестных продавцов.

Госдума утвердила штрафы до 40 тыс рублей за навязывание потребителю допуслуг