Собянин: на школьных уроках в столичных музеях за год побывали 88 тыс учеников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 88 тысяч учеников из 273 школ и колледжей побывали на занятиях проекта "Учебный день в музее" за прошлый учебный год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что проект заработал в 2017 году. Благодаря ему преподаватели могут проводить учебные дни в музеях. На таких уроках школьники лучше усваивают информацию, а также совершенствуют свои навыки.

"Например, в Государственном музее обороны Москвы изучают свойства окружностей и секторов на примере системы воздушной обороны Москвы в Великую Отечественную войну. В Мемориальном музее космонавтики – давление газов на примере советских и российских скафандров", – отметил мэр.

В проекте участвует 31 площадка. Для них разработали 214 уроков почти по всем предметам с 1-й по 11-й класс, 115 из них можно посмотреть онлайн.



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