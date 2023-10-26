Фестиваль колледжей пройдет в Москве с 28 октября по 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль колледжей с развлекательными мероприятиями пройдет в рамках профессионального самоопределения подростков в Москве. В специализированном центре занятости "Моя карьера" открылась дополнительная программа профориентации девятиклассников, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы с уверенностью можем сказать, что наши колледжи действительно готовят к профессиям будущего. Понимая это, мы серьезно вкладываемся в развитие среднего профессионального образования. При этом мы видим, что ребятам очень сложно правильно выбрать профессию, которой они готовы посвятить всю свою жизнь. И с сегодняшнего дня мы запускаем специальную программу для учеников девятых классов", – подчеркнула она.

В центре "Моя карьера" подростки смогут пройти профессиональное тестирование, на котором им расскажут о востребованности профессий в столице, перспективах и колледжах. В центре девятиклассники познакомятся с учебными заведениями и спланируют возможное обучение.

На этой неделе для родителей школьников организуют цикл мероприятий "Родительские субботы профориентации". Специалисты ответят на вопросы участников, расскажут о перспективах на рынке труда.

С 28 октября по 3 ноября в Москве пройдет сам фестиваль. В 46 колледжах пройдут соревнования, игры и иммерсивные шоу. Они будут посвящены разным профессиям в промышленности, IT, робототехнике и креативных индустриях. Для ребят подготовят "Битву роботов", гастробатл, мастер-классы, дрифт, байк-шоу и разговоры с автоблогерами.

Ранее сообщалось, что более 37 тысяч учеников 10–11-х классов из 360 столичных школ стали учиться по новому стандарту предпрофессионального образования. Образовательные программы предполагают как углубленное изучение профильных предметов, так и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий.

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