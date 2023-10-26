Собянин утвердил планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве утвердили планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро – от станции "Кедровая" до станции "Троицк", написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Длина участка составляет 5,9 километра, уточнил мэр. Он пройдет вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта в Троицк. По словам Собянина, здесь запланированы две станции – "Ватутинки" и "Троицк". С их вводом пассажиры ежедневно смогут экономить в пути до полутора часов, отметил градоначальник.



"Напомню, что в июне мы утвердили планировку участка "Коммунарка – Кедровая" длиной 9,3 километра. А участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" активно строим и планируем ввести в эксплуатацию в 2024 году", – отметил мэр.

Собянин добавил, то для обслуживания Троицкой линии специалисты возведут электродепо недалеко от будущей станции "Летово". На новом предприятии намерены создать около 1 тысячи рабочих мест, заключил мэр.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что монолитные работы на будущей станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены уже более чем на треть. На объекте уже стартовала обратная засыпка котлована, завершается обустройство ограждений.

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