Каток на ВДНХ приглашает москвичей на ночные сеансы

Фото: Евгений Самарин/портал мэра и правительства Москвы

В новом сезоне на катке ВДНХ москвичи смогут посетить ночные сеансы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что специальные сеансы пройдут в ночь с 6 на 7 и с 25 на 26 января, а также с 14 на 15 февраля с 23:30 до 02:00. Вход на лед из павильонов проката во время ночных сеансов будет прекращаться в 01: 20.

На катке гости смогут полюбоваться яркой иллюминацией под ночным небом в тишине. А еще для посетителей будет работать несколько кафе.

Ранее стало известно, что Музей кино на ВДНХ в новогодние праздники организует бесплатные показы картин Леонида Гайдая и советских мультфильмов. Сеансы будут проходить ежедневно с 3 по 8 января. Начало показов запланировано на 12:30.

До этого москвичам рассказали об уникальных катках столицы. Каток "Серебряный лед" в Измайловском парке – самый большой на востоке Москвы, на "Катке FM" в парке "Ходынское Поле" гостей встретит атмосферная музыка, live-выступления диджеев и музыкантов. Площадь катка – 1 200 квадратных метров. В "City-каток" в парке "Красная Пресня" посетителей ждет атмосфера мегаполиса, неон и драйв. Каток охвачен неоновым светом, а сверху на его гостей смотрят небоскребы "Москва-Сити".

Москвичам рассказали, где можно встать на коньки во время новогодних праздников