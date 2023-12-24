Каток и фестиваль "Наша зима" открылись у главного храма ВС РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Главный каток Московской области и фестиваль "Наша зима" открылись на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на главной елке Минобороны зажгли огни двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка. Старт первому катанию на льду дали профессиональные фигуристы, добавили там.

Уточняется, что в рамках всероссийского проекта ведомства "Своих не бросаем!" и программы федерального агентства по делам молодежи "Больше, чем путешествие" на открытие главной елки Минобороны приехали участники СВО и их близкие. Всего на главный каток Московской области специальные рейсы "Время героев" привезли свыше 700 человек из разных российских городов, указали в ведомстве.

Как рассказал врио начальника управления ГВПУ ВС РФ полковник Эдуард Масловский, открытие фестиваля и катка – это новогодний подарок для участников спецоперации и их семей, приехавших в парк "Патриот" спецрейсом из южных регионов страны. По его словам, мероприятие призвано создать новогоднюю атмосферу и подарить впечатления всем участникам фестиваля.

Ранее сообщалось, в 17 столичных парках катки в новогоднюю ночь будут работать до 03:00 1 января. Отмечается, что для некоторых площадок нужно будет оформить входной билет на сайте выбранного парка.

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