24 декабря, 18:35Общество
Каток и фестиваль "Наша зима" открылись у главного храма ВС РФ
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Главный каток Московской области и фестиваль "Наша зима" открылись на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что на главной елке Минобороны зажгли огни двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка. Старт первому катанию на льду дали профессиональные фигуристы, добавили там.
Уточняется, что в рамках всероссийского проекта ведомства "Своих не бросаем!" и программы федерального агентства по делам молодежи "Больше, чем путешествие" на открытие главной елки Минобороны приехали участники СВО и их близкие. Всего на главный каток Московской области специальные рейсы "Время героев" привезли свыше 700 человек из разных российских городов, указали в ведомстве.
Как рассказал врио начальника управления ГВПУ ВС РФ полковник Эдуард Масловский, открытие фестиваля и катка – это новогодний подарок для участников спецоперации и их семей, приехавших в парк "Патриот" спецрейсом из южных регионов страны. По его словам, мероприятие призвано создать новогоднюю атмосферу и подарить впечатления всем участникам фестиваля.
Ранее сообщалось, в 17 столичных парках катки в новогоднюю ночь будут работать до 03:00 1 января. Отмечается, что для некоторых площадок нужно будет оформить входной билет на сайте выбранного парка.
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