В новогоднюю ночь 17 катков Москвы будут открыты до 03:00

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специальный сеанс работы катков с искусственным льдом пройдет в новогоднюю ночь в 17 парках столицы. Он начнется в 21:00 31 декабря и продлится до 03:00 1 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Отмечается, что в акции поучаствуют катки в парках "Красная Пресня", "Ходынское Поле", "Сокольники", "Дубки", "Ангарские пруды", "Фили", 50-летия Октября, в Перовском, Бабушкинском, Таганском, Гончаровском, Измайловском. Также гостей ждут в саду имени Баумана, "Эрмитаж", усадьбе Воронцово, Парке Горького, ландшафтном парке "Митино". При необходимости будет устроен технический перерыв.

Чтобы посетить некоторые площадки, нужен будет входной билет, который можно оформить на сайте выбранного парка. Помимо этого, в 22 парках для гостей подготовили яркую концертную и увлекательную анимационную программу на катках и сценах. Они смогут увидеть световые шоу, выступления знаменитых артистов и фигуристов, театрализованные постановки.

На экранах в парках и на катках будут транслироваться традиционные новогодние обращения Сергея Собянина и Владимира Путина, заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 120 ледовых шоу покажут на трех площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" с 22 декабря по 8 января. Представления пройдут на катке на площади Революции, а также на площадках фестиваля в районах Теплый Стан и Марьино.

Также в пятницу, 22 декабря, каток на территории сада имени Баумана будет работать бесплатно. Вход сделали свободным в рамках открытия фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима".

Ледовые шоу будут показывать на столичном фестивале "Путешествие в Рождество"