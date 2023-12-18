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18 декабря, 15:40

Город

Вход на каток в саду имени Баумана будет бесплатным 22 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 22 декабря, каток на территории сада имени Баумана будет работать бесплатно. Вход сделали свободным в рамках открытия фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима".

Для посещения ледовой площадки необходимо зарегистрироваться на сайте. Количество бесплатных билетов ограниченно.

Фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима" пройдет с 22 декабря по 8 января. В рамках него в столичных парках организуют ряд новогодних мероприятий для детей и взрослых.

Развлекательные программы проведут в Царицыне, Коломенском, Кусковое, Михалкове, Люблине и других парках и усадьбах. В частности, 31 декабря в Екатерининском парке организуют гуляния.

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