18 декабря, 15:40Город
Вход на каток в саду имени Баумана будет бесплатным 22 декабря
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу, 22 декабря, каток на территории сада имени Баумана будет работать бесплатно. Вход сделали свободным в рамках открытия фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима".
Для посещения ледовой площадки необходимо зарегистрироваться на сайте. Количество бесплатных билетов ограниченно.
Фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима" пройдет с 22 декабря по 8 января. В рамках него в столичных парках организуют ряд новогодних мероприятий для детей и взрослых.
Развлекательные программы проведут в Царицыне, Коломенском, Кусковое, Михалкове, Люблине и других парках и усадьбах. В частности, 31 декабря в Екатерининском парке организуют гуляния.
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