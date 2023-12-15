Новогодняя выставка "В гостях у Снегурочки" открылась в усадьбе Люблино

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новогодняя выставка "В гостях у Снегурочки" открылась во дворце Николая Дурасова в усадьбе Люблино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители могут увидеть, как выглядела и менялась Снегурочка в течение XX века. Экспозиция состоит из более 200 предметов из фонда музея-усадьбы "Люблино" и частных собраний клуба коллекционеров "Искатель".

В частности, представлены эксклюзивные фигурки, почтовые открытки конца прошлого столетия, елочные украшения, авторские иллюстрации из книг, куклы ручной работы, новогодние игрушки одной из действующих мануфактур, которые изготавливаются по технологии XIX века.

Помимо этого, на выставке можно познакомиться с историей внучки Деда Мороза, особенностями ее костюма. Эксперты отмечают, что у современной российской Снегурочки могут быть белорусские, армянские, казахстанские сестры.

Специалист по учету музейных предметов Екатерина Полищук уточнила, что по почтовым открыткам можно проследить, какие фасоны и цвета были модны в разные года, кому из художников и писателей мы обязаны появлением образа Снегурочки.

Гостей ждут до 28 февраля 10:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника. Попасть на выставку можно, купив общий входной билет.

Также с 15 декабря по 21 января необычные новогодние елки представлены на выставке "Хрустальный хоровод" в воксале Большой каменной оранжереи усадьбы Кусково. Мероприятие стало пятым в цикле ежегодных выставок "Авторские елки в Кускове".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам. Например, в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима", который пройдет с 22 декабря по 8 января, гостей ждет больше 400 событий.

Выставку "Хрустальный хоровод" с необычными елками откроют 15 декабря в Кускове