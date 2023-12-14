Необычные новогодние елки покажут на выставке в Кускове

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Необычные новогодние елки покажут на выставке "Хрустальный хоровод" в воксале Большой каменной оранжереи усадьбы Кусково. Она откроется 15 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что желающие смогут увидеть работы художников по керамике и стеклу из Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятие станет пятым в цикле ежегодных выставок "Авторские елки в Кускове".

Для гостей подготовили зеркальные елки-конусы с шариками-яблоками, елки с прозрачными ветвями, цветными иголками, елки в виде селедки под шубой. Также будут представлены трехметровая ель, украшенная стеклянными игрушками разных форм, и творческие работы художников по стеклу на эту тему, уточнили на сайте.

Добавляется, что пришедшие на выставку смогут больше узнать о развитии стеклоделия, увидеть художественные особенности авторских произведений. Посетить "Хрустальный хоровод" можно до 21 января.

Накануне главную новогоднюю елку России привезли на Соборную площадь Кремля. Ее будут устанавливать и наряжать в 20-х числах декабря.

Высота 84-летнего дерева достигает 25 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров.

Также в Московском зоопарке установили главную экоелку России. Для украшения 8-метрового дерева поступило более пяти тысяч экологичных новогодних игрушек.

Москвичам показали, как главную новогоднюю елку доставляют на Соборную площадь