Главную экоелку РФ установили в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке установили главную экологичную елку России. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного зоосада.

"Экоелка станет замечательным дополнением к образовательным программам Московского зоопарка, в рамках которых наши юные посетители учатся бережно относиться к животным и окружающей среде", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что для украшения 8-метрового дерева поступило более пяти тысяч экологичных новогодних игрушек. Их сделали участники первой Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка" в рамках международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" из ненужных вещей, природных или переработанных материалов.

Экоелку торжественно открыли генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку РФ отправили в Кремль из Подмосковья. Привезти ее должны 13 декабря в 22:00.

Дерево спилили в деревне Новопареево Щелковского городского округа. Перед этим ее оценивали по нескольким критериям: высота, пирамидальная форма кроны, равномерный насыщенный округ и возможность легкого подъезда к дереву.

Новогодняя елка будет стоять на Соборной площади до Крещения