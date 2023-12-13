Главную новогоднюю ель России отправили в Кремль

Фото: misc.mosreg.ru

Главную новогоднюю елку России отправили в Кремль, ее перевезут из Подмосковья. Об этом сообщается в телеграм-канале управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Елку отправили в торжественной обстановке. Перед гостями выступали ансамбль русской песни "Распевы", вокальная студия "Дети Солнца", студия эстрадного вокала "Планета детства". Работали велком-зона, спортивные локации, детская анимация, были организованы развлекательные игры", – говорится в сообщении.

В ходе торжественной церемонии Снегурочка зачитала "Подорожную грамоту", после чего Дед Мороз лично повез ель в Кремль. Прибыть она должна примерно в 22:00.

Возраст главного новогоднего дерева России составляет 84 года. Высота ели – 25 метров, размах веток – 10 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров. Она была выбрана из 30 других кандидатур.

Ель спилили в деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области. Члены специальной комиссии перед этим оценили несколько вариантов, учитывая высоту, пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный округ и возможность легкого подъезда к дереву.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001–2005 годах устанавливали искусственные деревья.



Новогодняя елка будет стоять на Соборной площади до Крещения