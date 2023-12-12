Москва онлайн покажет доставку главной новогодней елки на Соборную площадь

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

13 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть прибытие в центр столицы автопоезда с главной елкой страны. Она украсит Соборную площадь Кремля.

Специалисты приступили к поискам главной новогодней елки еще летом. Основные требования – ель должна быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет.

В этом году в списке претенденток было 30 хвойных красавиц. Победительница нашлась в городском округе Щелково в Подмосковье.

Возраст ели составляет 84 года, высота – 25 метров, размах ветвей – 10 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров.

Смотрите прямую трансляцию 13 декабря в 21:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.