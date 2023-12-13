Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главную новогоднюю елку России привезли на Соборную площадь Кремля. Ее будут устанавливать и наряжать в 20-х числах декабря.

Высота 84-летнего дерева достигает 25 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров.

Уточняется, что новогоднюю ель выбирали из 30 деревьев. Для украшения главной площади страны искали дерево не старше 120 лет с правильной пирамидальной формой, а также с насыщенным и равномерным окрасом хвои без засохших веток. Кроме того, к ели нужен был удобный подъезд, который бы исключил травмирование других деревьев.

Церемонию спила провели 11 декабря в Щелкове.

Ранее в Московском зоопарке установили главную экоелку России. Для украшения 8-метрового дерева поступило более пяти тысяч экологичных новогодних игрушек. Их сделали участники первой Всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка" в рамках международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" из ненужных вещей, природных или переработанных материалов.

Торжественное мероприятие открыли генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



Новогодняя елка будет стоять на Соборной площади до Крещения