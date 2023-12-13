Цвет, гибкость, аромат: где взять живую ель на Новый год в Москве

С 16 по 31 декабря в столице усилят патрулирование для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев. Москва 24 расскажет, где законно взять живую ель к Новому году и на что обращать внимание при ее выборе.



Лес под охраной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хвойные деревья нуждаются в особой защите перед Новым годом, поэтому с 16 по 31 декабря в столице пройдет операция "Ель" по пресечению незаконной вырубки. Как сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, госинспекторы будут патрулировать места, где растут хвойные, как пешком, так и на спецтехнике, в том числе в вечерние часы.

В ведомстве напомнили, что самовольная вырубка деревьев, в частности сосен и елок, в Москве запрещена законом (размер зеленых насаждений значения не имеет).

"Благодаря профилактической работе инспекторов в 2022 году случаев незаконной вырубки деревьев хвойных пород на природных территориях Москвы зафиксировано не было", – уточнили специалисты.

Правила выбора

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В департаменте природопользования отметили, что, если хочется поставить дома живое дерево, его можно приобрести на елочных базарах: они традиционно открываются в Москве в 20-х числах декабря. Деревья для них не спиливают в лесах, а выращивают в специальных питомниках.

В свою очередь, в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что с 16 по 31 декабря любой желающий может выбрать и срубить понравившуюся ель в Дмитровском и Сергиево-Посадском питомниках (в ведомстве предупредили, что необходимо заранее согласовать с администрацией время приезда).

Кроме того, приобрести ель можно в онлайн- и офлайн-магазинах. Например, в "Яндекс Маркете" дерево высотой 150–200 сантиментов стоит от 1 000 рублей. На Ozon стоимость живой ели высотой от 100 сантиметров начинается от 2 000 тысяч рублей. В "Леруа Мерлен" цены начинаются от 3 700 рублей (100 сантиметров). В свою очередь, в OBI можно найти метровые ели от 1 000 рублей, а стоимость деревьев в горшке – от 3 000 тысяч рублей.

По мнению экспертов, чтобы ель радовала все праздники и быстро не засохла, при выборе нужно обращать внимание на несколько деталей.

"Спиленная елка должна иметь ярко-зеленый цвет и выраженный хвойный запах, блеклые или сухие иголки – верный признак того, что они скоро отвалятся. Также не должно быть голых участков без хвои и сухих веток: они должны быть гибкими", – рассказал Москве 24 инженер лесного хозяйства, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

При выборе ели непосредственно в питомнике также важно соблюсти несколько условий.

"Лучше всего выбирать дерево, которое растет не под пологом леса, а на расстоянии от других деревьев: такой вариант, скорее всего, не будет деформирован. Также не стоит срубать ель в мороз, иначе велик риск не довезти ее до дома пушистой – иголочки сломаются и осыпятся", – предупредил Гниненко.

Дома же лучше всего поставить елку в ведро с чистым песком и периодически увлажнять его. Кроме того, не стоит размещать дерево рядом с батареей и другими обогревательными приборами, заключил эксперт.