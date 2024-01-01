Бесплатные показы картин Гайдая и мультфильмов состоятся на ВДНХ в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

Музей кино на ВДНХ в новогодние праздники организует бесплатные показы картин Леонида Гайдая и советских мультфильмов. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"В январскую часть ретроспективы Леонида Гайдая войдут и бессмертные хиты режиссера, и менее известные его работы: "Самогонщики" (1961), "Совершенно серьезно" (1961), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Деловые люди" (1962), "Бриллиантовая рука" (1968) и "Не может быть!" (1975)", – говорится в сообщении.

Показы мультфильмов организуют при поддержке киностудии "Союзмультфильм". Их смогут посетить дети и родители.

Сеансы будут проходить ежедневно с 3 по 8 января. Начало показов запланировано на 12:30.

Посетить мероприятия можно по бесплатным билетам, оформленным на сайте музея.

Между тем с 28 декабря по 7 января в специальном кинопавильоне на катке в столичном Парке Горького покажут 13 короткометражных мультфильмов. Павильон установят у пункта проката № 3, рядом с хоккейной коробкой.

