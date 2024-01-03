Три ледовых шоу пройдут в рамках "Путешествия в Рождество" на площади Революции 3 января

Фестиваль "Путешествие в Рождество" каждый день ждет москвичей на праздничную программу. В среду, 3 января, можно посетить ледовые шоу на площади Революции.

В 16:00, 17:30 и 19:00 на главном катке фестиваля пройдут спектакли "Щелкунчик", "Золотой ключик" и "Золушка". Билеты на шоу можно приобрести в пункте проката. Цена для взрослых и детей – 100 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.