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31 декабря 2023, 11:45

Культура

Новогодние подборки книг подготовил сервис "Библиотеки Москвы"

Новогодние подборки книг подготовил сервис "Библиотеки Москвы"

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Новогодние подборки книг появились в сервисе "Библиотеки Москвы". Как сообщается на сайте мэра, каждый список включает в себя произведения русских и зарубежных классиков, современных писателей и познавательные издания, которые познакомят с историей Нового года и праздничными традициями разных стран.

Забронировать книги легче при наличии единого читательского билета. Получить их можно, показав библиотекарю штрихкод с номером билета на экране смартфона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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