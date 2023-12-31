Новогодние подборки книг подготовил сервис "Библиотеки Москвы"

Новогодние подборки книг появились в сервисе "Библиотеки Москвы". Как сообщается на сайте мэра, каждый список включает в себя произведения русских и зарубежных классиков, современных писателей и познавательные издания, которые познакомят с историей Нового года и праздничными традициями разных стран.

Забронировать книги легче при наличии единого читательского билета. Получить их можно, показав библиотекарю штрихкод с номером билета на экране смартфона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.