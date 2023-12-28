Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о создании кинокластера мирового уровня. Этот кластер появится в ТиНАО, где возводят кинопарк "Москино". Он должен стать крупнейшей в мире площадкой для съемок под открытым небом.

Еще две студийные площадки строят на базе киностудии имени Горького, а также на территории бывшего завода "Метмаш", где уже завершили первый этап реконструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.