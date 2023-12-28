Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 07:45

Город

Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве

Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: график работы ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздники

Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

"Мой район. Навигатор": сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года

"Мой район. Навигатор": парковка на всех улицах столицы будет бесплатной с 1 по 8 января

"Мой район. Навигатор": кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве

Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о создании кинокластера мирового уровня. Этот кластер появится в ТиНАО, где возводят кинопарк "Москино". Он должен стать крупнейшей в мире площадкой для съемок под открытым небом.

Еще две студийные площадки строят на базе киностудии имени Горького, а также на территории бывшего завода "Метмаш", где уже завершили первый этап реконструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика