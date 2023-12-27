Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские социальные учреждения будут работать по измененному графику в период новогодних праздников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 09:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января – с 09:00 до 16:00", – пояснил мэр.

Между тем детские поликлиники 30 декабря и с 1 по 8 января будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00.

Кабинеты, специализирующиеся на приеме пациентов с симптомами ОРВИ, будут функционировать в праздничные дни с 09:00 до 18:00. Обратиться за консультацией специалистов в Центр телемедицины москвичи смогут в круглосуточном режиме.

Ознакомиться с подробным графиком работы центров "Мои документы", соцзащиты, ЗАГС, Главархива и ветеринарных клиник можно на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что московские парковки с 1 по 8 января будут бесплатными для автомобилистов. Это коснется всех улиц, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. Однако парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам.



В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной – Собянин