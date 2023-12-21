Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конце декабря в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Каждую из усадеб создали в определенной тематике. В частности, "Снежная королева" в Измайловском парке имеет комнаты Герды и Разбойницы, дворец и тронный зал Снежной королевы, зачарованный лес, а также пять арт-объектов.

Усадьба "Морозко" в ландшафтном парке "Митино", созданная по мотивам одноименной сказки, включает четыре арт-объекта, а ее павильоны выполнены в стиле дома Морозко, а также двора и дома старика.

Посетители усадьбы "Простоквашино" в парке Олимпийской деревни смогут увидеть дом Дяди Федора, архив Печкина, производство кота Матроскина и четыре арт-объекта из мультфильма.

"Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В прошлом году мы закончили в ней капремонт, так что площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза", – пояснил Собянин.

Вместе с этим мэр обратил внимание, что по всей Москве для желающих отправить письмо Деду Морозу установлено более 150 специальных почтовых ящиков. Они есть на станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и других.

Более того, в новогодние праздники в Москве организуют около 200 крупных мероприятий. Порядка 37 событий пройдут в Гостином Дворе, еще около 40 – на театральных сценах города. Московские музеи в праздничные дни проведут около 50 мероприятий для детей.



Новогодняя почта Деда Мороза заработала в Москве