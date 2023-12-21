21 декабря, 09:06Мэр Москвы
Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В конце декабря в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Каждую из усадеб создали в определенной тематике. В частности, "Снежная королева" в Измайловском парке имеет комнаты Герды и Разбойницы, дворец и тронный зал Снежной королевы, зачарованный лес, а также пять арт-объектов.
Усадьба "Морозко" в ландшафтном парке "Митино", созданная по мотивам одноименной сказки, включает четыре арт-объекта, а ее павильоны выполнены в стиле дома Морозко, а также двора и дома старика.
Посетители усадьбы "Простоквашино" в парке Олимпийской деревни смогут увидеть дом Дяди Федора, архив Печкина, производство кота Матроскина и четыре арт-объекта из мультфильма.
"Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В прошлом году мы закончили в ней капремонт, так что площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза", – пояснил Собянин.
Вместе с этим мэр обратил внимание, что по всей Москве для желающих отправить письмо Деду Морозу установлено более 150 специальных почтовых ящиков. Они есть на станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и других.
Более того, в новогодние праздники в Москве организуют около 200 крупных мероприятий. Порядка 37 событий пройдут в Гостином Дворе, еще около 40 – на театральных сценах города. Московские музеи в праздничные дни проведут около 50 мероприятий для детей.
Новогодняя почта Деда Мороза заработала в Москве
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