Собянин рассказал, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Столичные школьники и студенты могут бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов благодаря программе "МУЗЕИ-ДЕТЯМ". С 2018 года Мосгортранс предоставляет школам бесплатные туристические автобусы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Мэр уточнил, что с 2021 года услугу стали предоставлять художественным и музыкальным школам, чтобы им было удобнее добираться до мест проведения различных публичных мероприятий. В 2023 году автобусы Мосгортранса были доступны более 950 образовательным организациям. В настоящее время школе достаточно подать заявку за неделю до намеченной поездки.

По словам градоначальника, с начала этого учебного года автобусы совершили около 4 тысяч поездок, тем самым было перевезено свыше 133 тысяч детей. С 2018 года услугой воспользовались 1,2 миллиона человек.

Собянин подчеркнул, что перед тем, как выйти на маршрут, автобус проходит предрейсовый контроль. При малейшей технической неисправности автобус заменяется на другой. Водитель перед рейсом также проходит обязательный медицинский осмотр, его сменяет коллега при незначительном отклонении состояния здоровья.

Каждый день для выездов в музеи и выставочные залы используются около 100 автобусов туристического класса. На их крышах есть проблесковые маячки, спереди и сзади – знаки "Осторожно дети!". Водитель может следить за тем, что происходит в салоне, благодаря мониторам, уточняется в тексте.

Кроме того, эргономичные кресла оснащены ремнями безопасности. Чтобы поездка была нескучной и комфортной, в автобусах работают системы климат-контроля, телевизоры, разъемы для зарядки гаджетов.

Также в Москве существует проект бесплатных экскурсий для людей старшего поколения – "Добрый автобус", напомнил Собянин. Присоединиться к нему могут активные участники "Московского долголетия". Каждый день в рейс отправляется 11 "Добрых автобусов". За год они совершают около 4 тысяч поездок и перевозят около 200 тысяч пассажиров.

Собянин добавил, что маршруты составлены таким образом, чтобы показать максимальное количество интересных мест. В ходе поездки гиды проводят обзорную экскурсию, делается остановка и посещается одна из достопримечательностей столицы или Подмосковья. С этого года пассажиры могут узнать больше об истории кинематографа в музее кино на ВДНХ, посетить действующую сыроварню, побывать в музее Жостовской фабрики декоративной росписи.

Мэр подчеркнул, что на экскурсию могут попасть женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, получатели досрочной пенсии по выслуге лет, у которых есть постоянное место жительства в Москве. Воспользоваться услугой можно один раз в год. Чтобы чаще участвовать в экскурсиях, необходимо стать активным участником "Московского долголетия".

Бесплатные перевозки упрощают организацию поездок. Безопасные и комфортные поездки в дружной компании дарят еще больше хороших воспоминаний и позитивных эмоций, заключил Собянин.



Ранее мэр заявил, что к концу года в Москве будут открыты 120 центров московского долголетия. По его словам, все они будут работать в новогодние праздники.

До этого москвичам старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" предложили присоединиться к курсам по рисованию. Для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам.

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