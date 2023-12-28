Сергей Собянин напомнил о бесплатных днях для посещения столичных музеев

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28 декабря, 16:45

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В наступающем году москвичи смогут ходить в музеи бесплатно. Как и в 2023, специальная акция будет действовать каждую третью неделю месяца. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подробную информацию о режиме работы каждого музея можно узнать на официальных сайтах учреждений, а бесплатный электронный билет можно оформить на портале mos.ru. Также по словам мэра столицы, всего в 2023 году в Московской музейной неделе приняли участие более миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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