Движение по Дмитровскому путепроводу открыли в сторону центра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение по трем полосам Дмитровского путепровода запустили после реконструкции. Об этом заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, теперь движение на Дмитровском шоссе полностью восстановлено. Строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону в области за десять дней, выполнили укладку насыпи и асфальта на подходах к новому путепроводу по направлению в центр столицы.

Он добавил, что в ходе работ движение не приостанавливали. Рабочим осталось полностью демонтировать временные конструкции, завершить обустройство лестниц с нового путепровода, дополнительно переложить 5 километров инженерных коммуникаций, а также благоустроить прилегающую территорию.

Заммэра уточнил, что четвертая полоса Дмитровского путепровода будет открыта после полного демонтажа временного путепровода. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2024 года. Также в планах следующего года завершение реконструкции двухполосного направленного съезда с улицы Валаамской на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею, четырехполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги со съездом на Дмитровское шоссе. Это будет сделано в июне.

Ранее сообщалось, что после реконструкции Дмитровского путепровода перепробег автомобилей сократится, а время проезда по Дмитровскому шоссе в сторону центра уменьшится на шесть минут. В Дептрансе уточнили, что реконструкция улучшит транспортное обслуживание Тимирязевского района, Западного и Восточного Дегунина, Бескудниковского, Дмитровского, Алтуфьевского районов и Лианозова.



Ранее Сергей Собянин открыл движение в сторону области по обновленному Дмитровскому путепроводу через МЦД-3 возле станции Петровско-Разумовская. По словам градоначальника, завершение работ на сложном объекте является хорошим подарком для москвичей к Новому году.

"Мой район. Навигатор": движение по Дмитровскому путепроводу запустили в столице