Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса больницы № 52

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин, осмотрев лечебный корпус № 4 городской клинической больницы (ГКБ) № 52, заявил о завершении его реконструкции, начатой в 2020 году.

Мэр назвал коллектив медучреждения одним из лучших в стране. Он сообщил, что во время пандемии COVID-19 больница была флагманским центром, который спасал жизни десяткам и сотням тяжелых пациентов. Собянин поблагодарил коллектив за работу.

"Несмотря на то, что можно уже часть корпусов реконструировать – сегодня вводим такой корпус, – понятно, что этого недостаточно. Мы приняли решение о строительстве новой, по сути дела, клиники, современной, 75 тысяч квадратных метров, которая позволит переехать из всех старых корпусов, и, конечно, это будет новым рождением 52-й", – сказал мэр.

Главный врач 52-й больницы Марьяна Лысенко, обращаясь к Собянину, сообщила, что практики врачей медучреждения легли в основу учебного пособия "Трудный пациент в ковиде", по которому сейчас обучаются студенты и доктора.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в обновленном корпусе имеются 134 койки, в частности, 12 реанимационных. В корпусе будут работать 369 специалистов.

Для дооснащения корпуса закупили 1,6 тысячи единиц оборудования. Благодаря этому в стенах учреждения смогут проводить аллогенные трансплантации костного мозга.

Между тем в составе нового многопрофильного корпуса, о планах построить который сообщил Собянин, будет родильный дом. В одиннадцатиэтажном здании появится 691 койка, включая 56 реанимационных, а также отделение нефрологии, терапевтический, хирургический блок, урологическое, хирургическое и другие отделения.

Ранее стало известно, что столичные власти приняли решение о строительстве новых крупных медицинских учреждений на территории Москвы в ближайшие пять-семь лет. В частности, на месте устаревших советских корпусов института Склифосовского построят новый медицинский центр.



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