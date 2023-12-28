Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поставил подпись в поддержку Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность", – отметил он.

По словам градоначальника, стратегия Путина, которой он придерживается, позволяет добиваться прогресса и развития в области экономики, инноваций и в социальной сфере. Кроме того, мэр Москвы указал на то, что благодаря действующему президенту России столичный регион стал одним из лучших мегаполисов мира.

"У нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше", – заключил Собянин.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Около 50 точек сбора подписей в поддержку Владимира Путина на выборах открыли в Москве