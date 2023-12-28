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28 декабря, 14:45

Политика

Ресторатор Миронов поддержал решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024

Ресторатор Миронов поддержал решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024

Около 50 точек сбора подписей в поддержку Владимира Путина на выборах открыли в Москве

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Ресторатор Сергей Миронов поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024.

Кроме того, в Москве в торговых центрах и общественных пространствах открыты около 50 точек сбора подписей в поддержку Путина. Для выдвижения в качестве кандидата в президенты ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей. Пункты работают до конца января 2024 года.

Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые голосование будет трехдневным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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