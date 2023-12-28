Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек

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Количество доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих президентских выборах может вырасти до 600. Об этом рассказала представитель штаба Путина Александра Суворова.

"Сегодня ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", – приводит ТАСС ее слова.

Накануне ЦИК завершила прием документов от самовыдвиженцев, желающих баллотироваться в президенты РФ в 2024 году. Завершился срок представления ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения.

Прием документов кандидатов от партий продлится до 18:00 1 января 2024 года. Регистрация всех кандидатов должна быть завершена ЦИК до 10 февраля 2024 года.

До этого стало известно, что проголосовать онлайн на выборах президента РФ смогут около 38 миллионов жителей. Сделать это можно будет в 29 регионах страны.



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