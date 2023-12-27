ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев для участия в выборах президента РФ

Фото: cikrf.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием документов от самовыдвиженцев, желающих баллотироваться в президенты РФ в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

"Сегодня в 18:00 завершился срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента Российской Федерации", – говорится в сообщении.

При этом регистрация группы избирателей не говорит о регистрации самого кандидата. Для этого желающему участвовать в выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей до конца января.

Прием документов кандидатов от партий продлится до 18:00 1 января 2024 года. Регистрация всех кандидатов должна быть завершена ЦИК до 10 февраля 2024 года.

До этого стало известно, что проголосовать онлайн на выборах президента РФ смогут около 38 миллионов жителей РФ. Сделать это можно будет в 29 регионах страны.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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