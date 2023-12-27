Около 38 млн человек смогут проголосовать дистанционно на выборах президента РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 38 миллионов человек смогут проголосовать дистанционно на выборах президента России в марте 2024 года, что составляет больше трети потенциальных избирателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову.

По ее словам, число регионов, где граждане РФ смогут проголосовать дистанционно, увеличиваться не будет. Сделать это можно будет в 29 регионах России.

"У нас не было задачи аврально форсировать применение дистанционного электронного голосования, это дополнительный вид голосования, рассчитанный на развитие в перспективе", – объяснила глава ЦИК РФ.

Ведется работа, чтобы применять дистанционное электронное голосование "очень обдуманно, тщательно и осторожно", добавила Памфилова. По ее мнению, время выборов главы государства – это не время для экспериментов.

Говоря о подготовке к проведению выборов в новых регионах, глава ЦИК заявила, что было сделано все возможное по обучению, так как была "сложная адаптация" по переходу на законодательство России.

Помимо этого, были сформированы и оснащены участки. Памфилова заверила, что было сделано многое, чтобы у всех были условия для голосования. Однако она признала наличие нюансов из-за военных действий, которые проходят в регионах.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большое количество желающих принять участие в президентских выборах в следующем году является естественным.

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