В ЦИК заявили, что документы для выдвижения на выборах президента РФ подали 8 человек

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Восемь человек, которых выдвинули политические партии или группы избирателей, уже подали документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в 2024 году. Об этом сообщил зампред комиссии Николай Булаев, которого цитирует ТАСС.

Вместе с этим Булаев добавил, что о намерении провести съезды партий и собрания групп избирателей для участия в выборах Центризбирком уведомили 33 человека.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, говоря о большом числе потенциальных претендентов на пост российского лидера, назвал его естественным. По его словам, у некоторых претендентов планы реализуемы, у других – нет.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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