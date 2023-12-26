Памфилова заявила, что число претендентов на выдвижение в президенты РФ превысило 30

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью ТАСС.

"Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата", – сказала она.

По словам Памфиловой, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом в президенты РФ уже больше 30 человек. Глава ЦИК также отметила, что сейчас у претендентов "организационное время", они с партиями проводят съезды и мероприятия.

При этом Памфилова также заявила, что степень конкуренции зависит "не столько от количества претендентов, сколько от их качества".

Ранее гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что итоговый перечень кандидатов в президенты РФ будет готов к февралю. В него войдут Владимир Путин, а также политики от партий ЛДПР, КПРФ и "Новых людей" и один или два кандидата, которые соберут подписи.

Выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые на голосовании главы государства будет задействована система ДЭГ.

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ