Зюганов рассказал, почему не пошел на президентские выборы

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, что не пошел на президентские выборы, потому что депутат Госдумы Николай Харитонов является "очень авторитетной кандидатурой с любой точки зрения". Об этом сообщает радио КП.

Зюганов рассказал, что Харитонов был самым молодым руководителем, возглавив ведущее хозяйство Новосибирской области в 27 лет.

"Когда расстреливали парламент, разбежались все остальные, а Харитонов вместе со мной на Красной Пресне собирал средства, чтобы спасти ребят, которые защищали парламент <…> Он сам там был – под расстрелом", – поделился Зюганов.

Помимо этого, глава КПРФ назвал Харитонова очень интересным человеком. Также политик – чемпион Думы по бильярду и мастер спорта по биатлону, отметил Зюганов.

Глава фракции заверил, что сам он будет возглавлять партию и ее предвыборный штаб.

Ранее съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента РФ. Он уже выдвигался от партии КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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