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Съезд КПРФ выдвинул депутата Государственной думы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в своем телеграм-канале.

Как отметил Парфенов, 18-й съезд партии КПРФ выдвинул в кандидаты на выборы президента России Николая Харитонова. Депутат заявил, что Харитонов пойдет на выборы в составе большой команды коммунистов и управленцев.

По словам парламентария, состав будущего правительства народного доверия и национальных интересов будет отражать интересы самых широких слоев трудящегося народа.

Харитонов выдвигался от партии КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).

Ранее гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что окончательный перечень кандидатов в президенты России станет известен к февралю. По словам Гращенкова, в шорт-лист попадут кандидаты от трех парламентских партий – "Новые Люди", КПРФ и ЛДПР.