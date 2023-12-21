Путин лично предложил Машкову, Лысенко и Жоге возглавить его избирательный штаб

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Худрук Театра имени Табакова Владимир Машков, спикер парламента ДНР Артем Жога и главврач московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко заявили, что Владимир Путин лично предложил им стать сопредседателями его штаба. Об этом пишет РИА Новости.

"Все граждане России, мне кажется, иногда думают, позвонит им президент или нет. Вот у меня произошло такое, мне позвонил президент", – поделился Машков.

В свою очередь, Лысенко уточнила, что за последнее время разговаривала с Путиным дважды. Второй раз произошел после собрания группы избирателей в поддержку его самовыдвижения. Жога добавил, что у него была аналогичная с Машковым ситуация – ему поступил звонок с предложением принять участие в штабе сопредседателем.

Спикер парламента ДНР также рассказал, что сопредседатели будут информировать действующего президента о проблемах в разных регионах России.

Избирательный штаб действующего президента 21 декабря начал работу в Гостином Дворе. Там разместятся его руководство и волонтеры. Работать он будет круглосуточно.

8 декабря Путин сообщил о своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году. ЦИК РФ получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Уже 18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца, позже Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Кроме того, впервые проголосовать на предстоящих выборах можно будет с помощью системы ДЭГ.

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ